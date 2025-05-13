وفاة والد مهاجم “الخضر” آندي ديلور

تقدمت إدارة نادي مونبولييه الفرنسي، بتعازيها إلى لاعبها الدولي الجزائري، آندي ديلور، بعد وفاة والده إيريك ديلور.

وعبّرت إدارة الفريق الفرنسي، في تغريدة لها عبر حسابها على منصة “إكس” عن كامل تضامنها مع ديلور وأسرته في هذه الفاجعة.

للإشارة، فإن ديلور، كان قد عاد إلى مونبولييه جانفي الماضي. معارا من مولودية الجزائر، الذي سيعود إليه الصيف المقبل، بعدما عجز عن مساعدة الفريق في تحقيق البقاء ضمن “الليغ1”.