وفاة وديع جورج وسوف ونقل والده للمستشفى

توفي أمس الجمعة، وديع وسوف نجل سلطان الطرب جورج وسوف بعد نقله الى المشفى.

وعانى وديع من مضاعفات عملية قص المعدة وتغيير المسار والتي خضع لها في شهر ديسمبر الماضي.

قبل أن تتفاقم حالته، حيث أصيب بنزيف بالمعدة ليتم نقله الى المشفى وتم نقل الدم له. ليتعرض لأزمة قلبية ويمكث في العناية المركزة بحالة حرجة جدا حتى وفاته ليلة أمس.

وتواجدت عائلة وديع وأصدقاؤه بجانبه في المستشفى حتى لحظة وفاته وفي مقدمتهم والده جورج وسوف ووالدته شاليمار وأشقائه.

وكان خبر تعرض وديع للازمة الصحية قد انتشر عقب تغريدة الفنانة اللبنانية إليسا حين طلبت التبرع بالدم بشكل عاجل.

لتبدأ التعليقات والأخبار عن أن المريض الذي طلبت إليسا من أجله التبرع بالدم هو وديع نجل سلطان الطرب جورج وسوف.

وأفادت مصادر إعلامية لبنانية، عن نقل الفنان جوج وسوف إلى المستشفى، بعد سماعه بوفاة إبنه وديع.

وغرد الصحفي اللبناني إيلي مرحب، على حسابه الرسمي “بتويتر”، وقال:” سلطان الطرب جورج وسوف يُنقل إلى المستشفى بعد تلقيه نبأ وفاة ابنه وديع.. الله يصبرك ويعطيك الصحة”.