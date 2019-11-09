وفاة وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال الأسبق زين الدين يوبي بفرنسا

توفي اليوم السبت وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال الأسبق زين الدين يوبي بفرنسا متأثرا بنزيف داخلي على مستوى الرأس .

وكان الوزير الاسبق قد تعرض الى اصابته باخر فقرة من فقرات العمود الفقري الى جانب اصابات على مستوى الارجل.

وهذا إثر سقوطه قبل اسبوعين من منزله الذي كان بطور الانجاز على علو اربع امتار بمدينة بوفاريك الواقعة شمال ولاية البليدة .

حيث تم نقله الى مستشفى بوفاريك قبل ان يتم تحويله الى مستشفى فرنس فانون بالبليدة .

وبعد مكوثه بالعلاج المكثف بذات المستشفى تطلب الامر نقله الى مستشفى باريس بفرنسا ،اين وافته المنية متأثرا بنزيف داخلي على مستوى الراس.

وشغل منصب وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال، بين سنتي 2002 و2003.

وعمل يوبي ضمن طاقم رئيس الحكومة حينذاك، علي بن فليس، قبل أن يقال إثر رحيل أغلبية أعضاء الحكومة في صيف 2003.