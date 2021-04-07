وفاة وزير التربية الأسبق محمد الشريف خروبي

توفي اليوم الأربعاء محمد الشريف خروبي وزير التربية والتعليم الأسبق في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد.

الفقيد ينحذر من منطقة القبائل وبالضبط من ولاية تيزي وزو بدأ تعليمه الاولي بزوايا تعليم القرآن الكريم.

ثم بالمدارس الحرة تحت اشراف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

ليتم تعيينه سنة 1974 واليا على تيزي وزو وأن من نصبه هو الرئيس هواري بومدين.

وتقلد في الفترة مابين 8مارس 1979 إلى غاية 18 فيفري 1986 وزارة التربية

وحسب ما اعلنه أحد أفراد عائلته فإن الجنازة ستكون غدا الخميس بمقبرة الشراقة الجزائر العاصمة.