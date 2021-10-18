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وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول بفيروس كورونا

بقلم عبدالوهاب بوبقرة
وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول بفيروس كورونا
كولن باول
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توفي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول، اليوم الاثنين عن عمر ناهز الـ84 عاماً، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وو فق ما أعلنت عنه عائلته  عبر  صفحته الرسمية على الفايسبوك:”توفي الجنرال كولين باول، وزير الخارجية الأمريكي السابق ورئيس هيئة الأركان المشتركة ، صباح اليوم متأثراً بمضاعفات كوفيد 19.”

وكان باول قد تولي منصب وزارة الخارجية بين عامي 2001 و2005 في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن.

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