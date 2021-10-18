وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول بفيروس كورونا

توفي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول، اليوم الاثنين عن عمر ناهز الـ84 عاماً، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وو فق ما أعلنت عنه عائلته عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك:”توفي الجنرال كولين باول، وزير الخارجية الأمريكي السابق ورئيس هيئة الأركان المشتركة ، صباح اليوم متأثراً بمضاعفات كوفيد 19.”

وكان باول قد تولي منصب وزارة الخارجية بين عامي 2001 و2005 في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن.

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp