وفاة وزير الخارجية الغابوني إثر أزمة قلبية خلال اجتماع لمجلس الوزراء

توفي اليوم الجمعة، وزير خارجية الغابون ميكائيل موسى أدامو إثر إصابته بنوبة قلبية خلال اجتماع لمجلس الوزراء في ليبرفيل.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن بيان حكومي ومصدر في المكتب الرئاسي، فإن وزير الخارجية كان حاضرا في بداية اجتماع مجلس الوزراء وشعر بتوعك.

وقد تم نقل الوزير على جناح السرعة إلى مستشفى عسكري فاقدا للوعي أين توفي هناك، بالرغم من جهود الأطباء في محاولة إنقاذه.