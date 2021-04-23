وفاة وزير المالية الأسبق عبد الرحمان بن خالفة بفيروس كورونا

انتقل الى رحمة الله، اليوم الجمعة، وزير المالية الأسبق عبد الرحمان بن خالفة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

للإشارة، فإن الفقيد يبلغ من العمر 71 سنة، وهو من مواليد 2 جوان 1949، من ولاية تيارت.

وحاز عبد الرحمان بن خالفة على شهادة في العلوم المالية من جامعة الجزائر.

كما قام بدراسات في الدكتوراه حول تسيير المؤسسة في جامعة غرينوبل الفرنسية.

قبل أن يقوم بتخصص في الاقتصاد الصناعي في جامعة فارسوفيا البولونية.

وخلال مسيرته شغل الراحل العديد من المناصب، بما في ذلك منصب مهندس مستشار في المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية “إينباد”.

إذ تم تكليفه بإجراء دراسات لفائدة مؤسسات في مجال التسيير العملياتي.

وما بين 1981 و 1993، شغل منصبا سام في قطاع الري والتجهيز.

فضلا عن تعيينه سنة 1993 كمدير مركزي بوزارة الصيد والموارد الصيدية، حيث ساهم في إعادة هيكلة القطاع.

وفي 2004 أصبح المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.

وكان كذلك عضوا في مجلس النقد والقرض ببنك الجزائر، وهو منصب تقلده حتى عام 2012.

وعين سنة 2005 أمينا عاما لجمعية البنوك المغاربية في دول المغرب العربي.

وفي 14 ماي 2015 تم تعيينه وزيرا للمالية خلفا لمحمد جلاب، وانتهت مهامه في 11 جوان 2016.