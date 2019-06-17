وفاة وصيفة ملكة جمال لبنان بعد معاناة مع السرطان

توفيت صباح اليوم الاثنين، الجميلة اللبنانية، “ميشيل حجل”، التي شكلت شجاعتها، حالة تضامن كبيرة، في المجتمع اللبناني.

وتفاعل اللبنانيون، جمهور، وفنانون وإعلاميون، مع خبر وفاة “ميشيل”، خاصة وأنهم تابعوا قصتها، خلال رحلتها العلاجية.

وقدم الجميع، الدعم المادي والمعنوي، لوصيفة ملكة جمال لبنان 2019.

وتمكنت “ميشيل حجل”، قبل أشهر، من جمع مبلغ من المال، ساعدها خلال علاجها من سرطان “الغدد اللمفاوية”.

واستطاعت “ميشيل”، السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومكثت في المستشفى شهرا، قبل أن تعود إلى لبنان وتمر بنكسة صحية دقيقة، أدت إلى وفاتها.

وقالت الفنانة اللبنانية “إليسا”، التي أعلنت منذ مدة أيضا شفاءها من سرطان الثدي، أن ميشيل “بطلة في عيون الجميع”.

فيما غرد الإعلامي هشام حداد معاتبا “ميشيل” على رحيلها وقال: “حكينا عن قوتلك وصبرك وموعد عرسك وأسامي ولادك، ووعدنا العالم بأيام حلوة”.

وتم تشخيص مرض ميشيل “24 عاما”، في جانفي 2018، قبل أن تعلن في جوان من نفس العام، انتصارها على السرطان.

وتم تحديد موعد زفاف الحسناء اللبنانية، في جويلية 2019، إلا أنها واجهت انتكاسة، أودت بحياتها.