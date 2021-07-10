وفاة وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة سيدي امحمد متأثرا بفيروس كورونا

أعلنت النقابة الوطنية للقضاة، اليوم السبت، عن وفاة وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، محمد بزاز متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقدّم نقيب القضاة يسعد مبروك رسالة تعزية لعائلة الفقيد جاء فيها:”بأنفس مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، تلقت النقابة الوطنية للقضاة ومعها مجموع قضاة الجزائر نبأ وفاة الأخ والزميل بزاز محمد وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي امحمد متأثرا بفيروس كوفيد19.”

وأضاف:”على إثر هذا المصاب الجلل تتقدم النقابة نيابةعن جميع قضاة الوطن بأحر التعازي وأصدق المواساة لعائلة المغفور له بإذن الله، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله قبولا حسنا، وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يكتبه مع الكرام البررة، وأن يجعل مثواه الجنة، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، إنه ولي ذلك والقادر عليه.انا لله وانا إليه راجعون.”