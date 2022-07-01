وفاة يوتيوبر شهير بعد صراع مع السرطان

توفي صانع محتوى الألعاب الأمريكي المعروف بـ”تيكنو بليد” عن عمر يناهز 23 عاما، بسبب مرض السرطان.

وحقق تيكنو بليد شهرة واسعة على الإنترنت بفضل مهارته في الألعاب الإلكترونية.

ونشرت عائلة الراحل مقطع فيديو تؤكد فيه الوفاة لعشرة ملايين شخص يتابعون قناته على موقع “يوتيوب”.

ونال “تكنلوبليد” شهرة واسعة، عن طريق إطلاق بث مباشر ونشر مقاطع فيديو لنفسه وهو يخوض لعبتي الفيديو “ماينكرافت” و”ساند بوكس”.

وفي السنة الماضية، كان الراحل قد كشف لمتابعيه أنه مصاب بالسرطان. ثم ظهر في صور وقد فقد شعره من جراء الخضوع للعلاج.

وقرأ الأب رسالة كتبها الابن الراحل إلى متابعه قبل ساعات قليلة فقط من مغادرته الحياة متأثرا بالمرض الخبيث.

وكتب الراحل “أهلا بالجميع، هذا تكنوبليد. إذا كنتم تشاهدون هذا المقطع، فقد وافتني المنية. ثم كشف أن اسمه الحقيقي هو أليكس، فيما كان المتابعون يعتقدون أن اسمه هو ديف”.

وتابع “شكرا على دعمكم لمحتواي طيلة سنوات. لو أتيح لي أن أعيش مئات الحيوات الأخرى لاخترت أن أكون صانع المحتوى تكنوبليد. ووصف ما قضاه على منصة يوتيوب بأسعد اللحظات في حياته”.

وأبدى متابعون تأثرهم برحيل تكنلوبليد، قائلين في تعليقات على الفيديو إنهم لن ينسوا الذكريات التي تقاسموها مع الراحل.