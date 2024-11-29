وفاة يوتيوبر مُتجمدا وهذه رسالته الأخيرة

توفي مغامر على موقع يوتيوب، يبلغ من العمر 22 عامًا، مُتجمدا، في عاصفة ثلجية، في البرية، بالسويد.

وتم العثور، على ستورم دي بيول، أحد محبي الطبيعة، ميتًا في برية لابلاند السويدية في 30 أكتوبر.

وكان الشاب قد أمضى معظم العام في المشي بمفرده عبر منطقة جوكموك النائية.

وجاء في رسالته الأخيرة إلى جدته: “الثلج يتساقط بغزارة هنا. لكن لا تقلقوا، سأنجو، كما تعلمون”.

كما أرسل مستخدم اليوتيوب الشاب مقطع فيديو إلى صديقه أظهر فيه كيف تتساقط الثلوج. وكيف ملأت حذائه وحقيبة ظهره، بينما كانت الريح تعصف بخيمته.

ونقلت وسائل الإعلام البلجيكية عن والده بوت قوله: “لا أعتقد أنني رأيته خائفًا من قبل”.

وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح لماذا غادر ستورم ملجأه أثناء العاصفة الثلجية. تعتقد والدته إليزابيث رادميكر أن الظروف ربما لم تترك له أي خيار.

وقالت لصحيفة ديلي ميل: “ربما انفجرت خيمته أيضًا ولم يكن أمامه خيار سوى البدء في المشي”.

وأضافت والدة الشاب: “لقد تجمدت قدميه وأسفل ساقيه، لم تكن يداه كذلك.. ربما كان لا يزال معه جهاز تدفئة اليدين”.

وأشارت إلى أن إبنها أصيب بكسر في الأنف عندما تم العثور عليه، مما يشير إلى أنه سقط.

وقالت والدة ستورم: “لا بد أنه عانى لفترة طويلة ومات وحيدا. وأظل أتخيل لحظاته الأخيرة.. إنها تدمرني”.

الشاب تواصل مع خدمات الطوارئ

وكان ستورم على بعد يوم واحد فقط سيرًا على الأقدام من سيارته وكان متوجهاً إلى منزله. عندما تواصل مع خدمات الطوارئ في وقت متأخر من الليل، لإبلاغهم بأنه مصاب ويحتاج إلى المساعدة.

وبسبب الظروف الجوية القاسية، لم تتمكن السلطات من إرسال المساعدة. وبحلول الوقت الذي تم فيه نشر طائرة هليكوبتر في اليوم التالي لتحديد مكانه، كان الأوان قد فات.

ونظرًا للظروف الجوية القاسية، لم يتمكن رجال الإنقاذ من إجراء بحث مكثف في الموقع. ولم يتمكنوا من العثور على المستكشف إلا على مسافة ما من خيمته، حيث كان يحمل حقيبة ظهره.

وقد تعهد والده الآن بالعودة إلى هناك بمجرد ذوبان الثلوج في الربيع للبحث عن متعلقات إبنه.

وقال لموقع أخبار البلجيكي: “مقاطع الفيديو الخاصة به هي إرث لا يقدر بثمن بالنسبة لنا. لكن كاميرته موجودة الآن هناك، في مكان ما في الثلج. مليئة بالصور من رحلته الأخيرة. لا أحب شيئًا أكثر من استعادتها”.