وفاة 07 أشخاص وإصابة 48 آخرين أوّل أيام العيد

سجلت وحدات الحماية أول أيام عيد الفطر المبارك 2555 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن وخلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأفاد بيان لذات المصالح اليوم الأربعاء، أنه خلال الفترة الممتدة بين 04 إلى 05 جوان وإلى غاية صبيحة اليوم على الساعة الثامنة.

سجلت وحدات الحماية المدنية 2555 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن، وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة.

من طرف المواطنين، هذه التدخلات شملت مختلف أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية.

حيث تدخلت ذات الوحدات على إثر عدة حوادث مرور منها 11 الأكثر دموية تسببت في وفاة 07 أشخاص وإصابة 48 أخرين بجروح.

أين تم إسعافهم ثم نقلهم إلى مختلف المستشفيات، وأثقل حصيلة سجلت بولاية معسكر بوفاة شخصين وإصابة 03 آخرين بجروح.

بعد اصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 17 ببلدية حاسين ودائرة بوحنيفية.

كما قامت وحدات الحماية المدنية للتدخل من أجل إخماد 03 حرائق حضرية، صناعية على مستوى ولاية سطيف وسيدي بلعباس.

كما تدخّل أعوان الحماية لولاية سوق أهراس لانتشال ثم تحويل جثة مراهق يبلغ سن 17 سنة، توفي غرقا في بركة مائية.