وفاة 10 أشخاص في الحوادث خلال اليوم الأخير!

لقي 10 أشخاص حتفهم، وأصيب 301 آخرين، إثر وقوع حوادث مرور عبر الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، سجلت ذات المصالح، 714 تدخل في حوادث الغرق. تم من خلالها إنقاذ 496 شخص فيما تم تسجيل حالة وفاة.

وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث مرور بالجلفة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، على الساعة 00سا و41 دقيقة، من أجل حادث إنحراف وإنقلاب سيارة، بالطريق الوطني رقم 01 اتجاه الجلفة، ببلدية عين وسارة.

وخلف الحادث وفاة شخصين وإصابة 5 أشخاص آخرين لهم جروح مختلفة. حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي، أما الضحيتين المتوفيتين تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث.

وفاة شخص وإصابة شخصين آخرين في حادث مرور بمعسكر

تدخلت مصالح الحماية المدنية، فجر اليوم على الساعة 04سا و50 دقيقة، من أجل حادث اصطدام بين سيارتين، بالطريق السيار شرق-غرب اتجاه وهران.

وخلف الحادث وفاة شخص وإصابة 2 آخرين من جنس ذكر، تتراوح ٱعمارهم بين 33 سنة و40 سنة لهم جروح مختلفة. حيث تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.

أما الضحية المتوفية من جنس ذكر يبلغ من العمر 35 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.

وفاة شخص وإصابة 2 آخرين في حادث مرور ببجاية

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية، على الساعة 00سا و38 دقيقة، من أجل حادث اصطدام بين سيارتين، بالطريق السريع تازمالت، ببلدية بوجليل ودائرة تازمالت.

وخلف الحادث وفاة شخص وإصابة 2 آخرين تتراوح أعمارهم بين 22 سنة و32 سنة لهم جروح مختلفة. حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

أما الضحية المتوفية وهو من جنس ذكر ويبلغ من العمر 22 سنة، فقد تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.