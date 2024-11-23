وفاة 10 أشخاص في الحوادث خلال يومين

لقي 10 أشخاص حتفهم، وأصيب 408 آخرون بجروح، إثر وقوع حوادث مرور عبر عدة ولايات من الوطن خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، سجلت أثقل حصيلة بولاية قائمة بوفاة شخص وإصابة 10 آخرين بجروح، إثر وقوع 4 حوادث مرور.

كما سجلت ذات المصالح وفاة شخصين، نتيجة استنشاق غاز أحادي الكربون المنبعث من مدفأة داخل منزل ببلدية عين الكبيرة في سطيف.

وكذا وفاة شخص آخر متسمما بغاز المدينة بمسكن ببلدية بوقادير، في ولاية الشلف.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية خلال نفس الفترة من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ4 أشخاص أصيبوا بتسمم بغاز أحادي الكربون، منهم 3 بولاية النعامة وشخص واحد بالبويرة.

ومن جهة أخرى، سجلت الحماية المدنية وفاة شخص وإصابة 3 آخرين إثر حريق شب داخل مصعد بالطابق السابع لبناية ببلدية واد تليلات، في وهران.