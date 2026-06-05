وفاة 10 أشخاص في الحوادث خلال يوم

توفي 10 أشخاص وأصيب 268 آخرين، في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة نشرتها المديرية العامة للحماية المدنية، سجلت ذات المصالح، خلال الـ 24 ساعة الماضية 226 تدخلا. أسفرت عن تسجيل 10 وفيات وإصابة 268 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم والتكفل بهم.

وفيما يخص حوادث الغرق سجلت مصالح الحماية المدنية خلال نفس الفترة 119 تدخلا، أسفرت عن إنقاذ 92 شخصا وتسجيل حالتا وفاة.

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