وفاة 10 أشخاص في الحوادث خلال 24 ساعة!

تدخلت مصالح الحماية المدنية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في 221 حادث مرور، أسفرت عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 262 آخرين.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، سجلت حوادث الغرق خلال نفس الفترة، وفاة شخصين، وإنقاذ 672 شخصًا من الغرق.

في إحصائية شاملة، كشفت مصالح الحماية المدنية عن تنفيذها 4054 تدخلاً خلال نفس الفترة، أي بمعدل تدخل كل 21 ثانية. وذلك للاستجابة لمختلف نداءات الاستغاثة على المستوى الوطني.

وأكدت هذه الأرقام حجم العمل والجهود المبذولة من قبل فرق الحماية المدنية في إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات.