وفاة 10 أشخاص في الحوادث خلال 48 ساعة

لقي 10 أشخاص حتفهم، وأصيب 486 آخرون بجروح، على اثر حوادث مرور، سجلت عبر عدة ولايات من الوطن خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، تدخلت ذات المصالح من أجل إطفاء 4 حرائق حضرية ومختلفة، بكل من ولايتي الجزائر وتبسة.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية البيض لتقديم الإسعافات الأولية لـشخصين أصيبا بالتسمم جراء استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث.

وبخصوص التقلبات الجوية، تدخلت مصالح الحماية المدنية لامتصاص مياه الأمطار المتسربة داخل المنازل بولاية تبسة.

كما قامت بإنقاذ إمرأة على متن سيارة عالقة داخل مياه الأمطار والأوحال، بالمكان المسمى بوشبكة.

وتم إخراج سيارتين عالقتين بالأوحال ومياه الأمطار المتراكمة، بالمكان المسمى ذراع العربية، بلدية العقلة بنفس الولاية.

وخلال نفس الفترة، تدخل جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، من أجل إخماد 33 حريقا مس الغطاء النباتي.