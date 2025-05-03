وفاة 10 أشخاص في الحوادث في ظرف 24 ساعة!

لقي 10 أشخاص حتفهم، وأصيب 236 آخرين، في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة تدخلات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، فقد بلغ إجمالي التدخلات، 2803 تدخلات، بمعدل تدخل كل 31 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 171 تدخلا، في عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 10 أشخاص، وجرح 236 آخرين.

أما فيما يخص حوادث الاختناق بالغاز، سجلت مصالح الحماية المدنية تدخل واحد، تم خلاله إسعاف شخصين.