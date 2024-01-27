وفاة 10 أشخاص في الحوادث وتسمم 49 آخرين بالغاز خلال 48 ساعة

لقي 10 أشخاص حتفهم، وأصيب 431 آخرون بجروح إثر وقوع حوادث مرور سجلت في عدة ولايات من الوطن خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وحسب لمصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، سجلت أثقل حصيلة بولاية الجزائر بوفاة شخصين وإصابة شخص آخر بجروح.

وتمثل الحادث في اصطدام سيارة وشاحنة مركونة على مستوى الطريق السريع البليدة باتجاه الجزائر ببلدية بئر توتة.

ومن جهة أخرى، قامت ذات المصالح بتقديم الإسعافات الأولية ل49 شخصا تسمموا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات المياه بمساكنهم، في عدة ولايات من الوطن.

حيث تم تسجيل وفاة شخص متسمم بنفس الغاز المنبعث من مدفأة داخل مسكن بولاية سطيف.

كما تدخلت نفس المصالح إثر حريق متبوع بانفجار غاز البوتان داخل منزل بولاية تيزي وزو، أدى إلى إصابة 4 أشخاص بحروق مختلفة.

وتدخلت أيضا ذات المصالح، إثر تسرب غاز البوتان متبوع بانفجار ببناية بولاية شلف، أدى إلى إصابة شخصين بحروق.