وفاة 10 أشخاص في حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 10 أشخاص حتفهم، وأصيب 363 آخرين، إثر 324 حادث مرور جسماني وقع على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 29 نوفمبر إلى 05 ديسمبر.

وحسب بيان لمصالح الأمن الوطني، عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ (-13) حادث، مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي.

فيما إنخفض عدد الجرحى بـ (-31) جريح، مع ارتفاع عدد الوفيات بـ (+02) حالة.

وحسب ذات المصدر، تعود أسباب هذه الحوادث بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96%. نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، والإفراط في السرعة. والإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

هذا وتُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات24 سا/24 سا.