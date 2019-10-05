وفاة 10 أشخاص في حوادث المرور خلال الـ48 ساعة الأخيرة

لقي 10 أشخاص حتفهم، وأصيب 15 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في 98 حادث مرور، وقعت بمختلف مناطق الوطن، خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، تم تسجيل أثقل حصيلة في المسيلة، بوفاة شخصين وإصابة 9 آخرين، على إثر حادثي مرور.

وأدى أخطر حادث بالمسيلة، إلى وفاة إمرأتين وإصابة 5 أشخاص آخرين بجروح، بعد اصطدام سيارة وشاحنة، ببلدية سيدي عيسى.

من جهة أخرى، قامت عناصر الحماية المدنية، بإخماد 7 حرائق حضرية وصناعية مختلفة، خلال نفس الفترة.

ومست هذه الحرائق، كل من ولايات: الجزائر العاصمة، وسكيكدة وسيدي بلعباس وسطيف وأدرار وتمنراست.

كما قام غطاسو الحماية المدنية، بإنتشال جثة طفل يبلغ من العمر 12 سنة، توفيا غرقا في وادي، في قالمة.

بالإضافة على إنتشال جثة أربعيني، توفي غرقا قرب ميناء بلدية وهران.