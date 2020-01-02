وفاة 10 أشخاص في حوادث المرور خلال يوم

سجلت وحدات الحماية المدنية 2246 تدخل في عــدة مناطق من الوطن، في الفترة الممتدة ما بين 1 و2 جانفي 2020.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الخميس، تدخلت ذات المصالح، خلال نفس الفترة على إثر 9 حوادث مرور.

تسببت هذه الحوادث، في وفاة 10 أشخاص و اصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وسجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية الجزائر بوفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح ، على اثر اصطدام بين سيارتين بلدية حسين داي.

للعلم، تدخلت وحدات الحماية المدنية من اجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 39 شخصا أصيبوا باختناقات من جراء استنشاق غاز احادي اكسيد الكربون co المنبعث من وسائل التدفئة وسخانات المياه.

وشملت هذه التدخلات كل من ولايات : سطيف وتيسمسيلت والجلفة وسيدي بلعباس وبرج بوعريريج والبيض وقسنطينة والمدية.

تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم في حالة مقبولة إلى المستشفيات المحلية.

في حين تم تسجيل وفاة شخصين من عائلة واحدة يبلغان من العمر 58 سنة و16 سنة بولاية سطيف إثر استنشاقهم غاز أحادي الكربون المنبعث من مدفأة بقرية تالة وزرار ببلدية عين لقراج.

وتم نقل الضحايا إلى مستشفى بني ورتيلان.

وكذا وفاة شخص يبلغ من العمر 61 سنة مختنق بنفس الغاز المنبعث من مدفأة بفندق بلاص ببلدية البليدة، وتم نقل الجثة الى مستشفى فرانس فانون .