وفاة 10 أشخاص في حوادث المرور وإختناقاً بالغاز خلال يوم

سجلت وحدات الحماية المدنية 2530 تدخل في عــدة مناطق من الوطن، خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و5 جانفي الجاري.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأحد، تم تسجيل 5 حوادث مرور خلال نفس الفترة، تسببت في وفاة 6 أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وسجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية المسيلة بوفاة شخصين وإصابة 9 آخرين بجروح، على إثر حادثي مرور.

كما تم تسجيل 4 حالات وفاة بغاز أحادي الكربون “Co” المنبعث من وسائل التدفئة، خلال نفس الفترة، حيث توفي 3 أشخاص في ميلة وشخص بالأغواط.

إلى جانب تقديم الإسعافات الاولية لـ40 شخص أصيبوا باختناقات من جراء استنشاقهم غاز أحادي اكسيد الكربون “Co” المنبعث من وسائل التدفئة وسخانات المياه.

وشملت هذه التدخلات كل من ولايات: برج بوعريريج وأم البواقي وعنابة وبومرداس وسيدي بلعباس وغرداية وتبسة وسطيف.

وتم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم إلى المراكز الصحية المحلية، من طرف الحماية المدنية.

ومن جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية، بإخماد 5 حرائق حضرية ومختلفة، في كل من ولايات الجزائر، والبليدة، وبجاية، وتمنراست والمسيلة.

أدت هذه الحرائق إلى إصابة شخص واحد بضيق في التنفس، على إثر حريق شب داخل مسكن الكائن بحي المسمى بن سعيد بكارو ببلدية ودائرة تيشي في بجاية.