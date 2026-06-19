وفاة 10 أشخاص في حوادث المرور والغرق

سجلت مصالح الحماية المدنية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 10 حالات وفاة جراء حوادث المرور والغرق عبر الوطن، وذلك ضمن إجمالي تدخلات بلغ 3809 تدخلات بمعدل تدخل كل 23 ثانية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، وفي سياق حوادث الطرقات، أسفر 237 تدخلاً للوحدات العملياتية. عن تسجيل 08 وفيات وإسعاف ونقل 297 جريحاً إلى المؤسسات الاستشفائية المتخصصة.

أما فيما يخص حوادث الغرق، فقد مكنت جهود فرق الإنقاذ عبر 350 تدخلاً من إنقاذ 217 شخصاً من موت محقق. مقابل تسجيل حالتي وفاة غرقا.