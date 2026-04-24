وفاة 10 أشخاص في حوادث المرور والغرق

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة حصيلة ثقيلة شملت 6 وفيات جراء حوادث المرور، و4 وفيات ناتجة عن الغرق، وذلك ضمن إجمالي تدخلات بلغ 3484 تدخلاً بمعدل تدخل كل 24 ثانية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد أحصت الوحدات الميدانية 212 تدخلاً متعلقاً بحوادث الطرقات. أسفرت عن إصابة 255 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم ونقلهم للمستشفيات، إلى جانب حالات الوفاة الستة المسجلة.

أما فيما يخص حوادث الغرق، فقد سجلت ذات المصالح 4 تدخلات أدت للأسف إلى تسجيل 4 حالات وفاة. لتبقى مجهودات الحماية المدنية متواصلة عبر كافة القطر الوطني لتأمين الأشخاص والممتلكات.