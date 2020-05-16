وفاة 10 أشخاص وإصابة 273 بجروح خلال 48 ساعة الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية 4537 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن خلال 48 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان الحماية المدنية، شملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي إخماد الحرائق و الأجهزة لأمنية وكذا عمليات التحسيس والتطهير فيما يخص فيروس كوفيد19.

وقامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 202 تدخل من أجل التكفل بضحايا حوادث المرور والتي خلفت وفاة 10 اشخاص وإصابة 273 أخرين بجروح.

وقد سجلت أثقل حصيلة بولاية الأغواط بوفاة 4 أشخاص وإصابة 4 أخرين بجروح على اثر انحراف سيارة تبعه إنقلاب بالطريق الوطني رقم 1 ببلدية بن ناصر بن شهرة دائرة قصر الحيران، حيث تم إسعاف الجرحى في مكان الحادث ثم تحويلهم إلى مستشفى أحمد بن علجية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية بومرداس من أجل إنتشال وتحويل جثث 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و 11 سنة متوفين غرقا في بركة مائية، بالمكان المسمى قرية البرج ببلدية الناصرية.

للذكر كذلك تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة على إثر إنفجار لغاز المدينة داخل منزل سكني الكائن بحي 20 مسكن ببلدية بئر الذهب، بلدية بئر الذهب خلف إصابة شخص بحروق من الدرجة الأولى، تم إسعافه ثم نقله لعيادة متعددة الخدمات المحلية.

فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، قامت وحدات الحماية المدنية خلال 48 ساعة الأخيرة عبر كافة التراب الوطني، بـ 387 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين، عبر 25 ولاية.

كما قامت بـ 305 عملية تعقيم عامة عبر 26 ولاية، مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع ، أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 1722 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 7 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي عبر 3 ولايات بكل من ولاية الجزائر، ولاية خنشلة وولاية تمنراست.