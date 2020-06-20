وفاة 10 أشخاص وإصابة 338 آخرين إثر حوادث مرور في ظرف 48 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـفترة الممتدة من 18 إلى 20 جوان الجاري، وفاة 10 أشخاص وإصابة 338 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر حوادث مرور متفرقة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية بأنها سجلت 266 تدخل من أجل التكفل بضحايا حوادث المرور، التي خلّفت وفاة 10 أشخاص وإصابة 338 آخرين بجروح تمّ تحويلهم إلى المستشفيات، فيما عرفت ولاية المسيلة أثقل حصيلة بوفاة شخصين.

كما سجلت وحدات الحماية 5586 تدخل على المستوى الوطني مسّ حوادث المرور والإجلاء الصحي وإخماد الحرائق، وكذا عمليات التحسيس من مخاطر وباء “كورونا”.

وفيما يخصّ الحرائق، فقد سجلت وحدات الحماية المدنية 57 حريقا مسّ الغطاء النباتي، مما خلّف خسارة 34 هكتارا من الغابات، 5 هكتارات أدغال، 46 هكتارا من القمح، 38 هكتارا من الحشائش.

كما أتت الحرائق على 5070 حزمة تبن، 412 شجرة مثمرة و 885 نخلة، فيما أخمدت فرق الإطفاء 6 حرائق حضرية وصناعية في بومرداس، عنابة، سكيكد، تيارت، المسيلة وتمنراست.

وفي هذا السياق، أصيب 7 أشخاص بضيق في التنفس بعنابة إثر نشوب حريق في خزانة عدّادات كهربائية، مع إصابة شخصين في تيارت نتيجة نشوب حريق في منزل ببلدية فرندة.

كما تدخلت مصالح الحماية لانتشال جثة شاب يبلغ من العمر 21 سنة بعدما توفي غرقا في شاطئ “العربي بن مهيدي 01” ببلدية سكيكدة.

أما عن نشاطات الوقاية من انتشار فيروس “كورونا”، فقد قامت مصالح الحماية بـ 178 عملية تحسيسية عبر 48 ولاية، بالإضافة إلى 170 عملية تعقيم سخرت لها 136 سيارة إسعاف و 99 شاحنة.