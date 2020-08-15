وفاة 10 أشخاص وإصابة 338 آخرين في حوادث المرور خلال 48 ساعة

توفي 10 أشخاص، وأصيب 338 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، جراء 261 حادث مرور، سجلت عبر عدة ولايات من الوطن خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، نقله موقع التلفزيون العمومي، فإن التدخل السريع والتجنيد الدائم لوحداتها مكن من إنقاذ وحماية الآلاف من هكتارات الغطاء النباتي، بالإضافة إلى حماية المواطنين وممتلكاتهم.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، فقد قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 102عملية تحسيسية عبر 25 ولاية “80 بلدية” لفائدة المواطنين 0

وحثت مصالح الحماية، المواطنين عبر هذه الحملات التحسيسية، بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.

بالإضافة إلى القيام بـ220 عملية تعقيم عبر 30 ولاية “90 بلدية”، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وخصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 860 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، و116 سيارة إسعاف و138 شاحنة.

بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 24 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين بـ8 ولايات هي: الجزائر، وتيزي وزو، ومستغانم، ووهران، وقسنطينة، وبومرداس، وعنابة والوادي.