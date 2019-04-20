وفاة 10 أشخاص وإصابة 38 آخرين خلال الـ 48 ساعة الاخيرة

لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 38 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، على إثر 12 حادث مرور في مختلف جهات الوطن خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

حسب ما أورده اليوم السبت، بيان لمصالح الحماية المدنية .

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية أم البواقي بوفاة 05 أشخاص، وهذا على اثر اصطدام بين سيارة سياحية و شاحنة بلدية، في دائرة عين الفكرون.

كما سجلت أيضا وفاة شخصين متسممين بغاز السام المتسرب من سخان الماء بمحل لحلاقة السيدات وهذا بحي بلقايد بلدية بير الجير، في ولاية وهران.

هذا الى جانب تقديم الإسعافات الأولية لـ 13 شخص مختنقين من جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من وسائل التدفئة و سخانات الماء.

وهذا بكل من الولايات التالية: ولاية البليدة 04 اشخاص، الجزائر العاصمة 04 أشخاص، تلمسان 05 أشخاص.

حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان، ثم تم تحويلهم في حالة مستقرة إلى المؤسسات الإستشفائية القريبة من سكناههم.

من جهة أخرى تدخلت ذات المصالح، من أجل إخماد 09 حرائق حضرية عبر الوطن.

وهذا في كل من ولاية قسنطينة، وهران، غليزان، بجاية، أم البواقي، إليزي، الوادي، غرداية، والنعامة دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.