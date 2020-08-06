وفاة 10 أشخاص وجرح 311 آخرين في حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 10 أشخاص حتفهم و أصيب 311 آخرون بجروح في 249 حادث مرور سجل بالمناطق الحضرية في الفترة ما بين 28 جويلية الفارط و 3 أوت.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء عن المديرية العامة للأمن الوطني، سجل ارتفاع في عدد حوادث المرور مقارنة بإحصائيات الأسبوع الماضي حيث قدر بـ 19 حادثا.

ونفس الأمر بالنسبة لعدد الجرحى الذي ارتفع بـ 25 مصابا، فيما لوحظ تراجع في عدد الوفيات بثلاث حالات.

وتشير المعطيات إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة “تفوق 96 بالمائة” وذلك “نتيجة عدم احترام قانون المرور.