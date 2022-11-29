وفاة 105 شخص إختناقا بالغاز منذ بداية السنة

توفي 105 شخص منذ بداية السنة الجارية بالجزائر جراء اختناقهم بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وقال المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، العقيد عاشور فاروق. خلال منتدى يومية المجاهد الذي خصص لموضوع “مخاطر تسرب غاز أكسيد الكربون“. أنه “تم تسجيل وفاة 105 شخص منذ بداية السنة الجارية. فيما تم إنقاذ 3257 آخرين من موت محقق خلال نفس الفترة لنفس الأسباب.

وأضاف عاشور فاروق، أنه خلال شهر نوفمبر الجاري لوحده، تم تسجيل وفاة 12 شخصا، مع إنقاذ 150 آخرين من موت محقق جراء حوادث تسرب الغاز. آخرها الذي سجل بحي مختار زرهوني بالمحمدية “الجزائر العاصمة” والذي لم يخلف أي خسائر في الأرواح”.

كما أرجع ذات المسؤول وقوع مثل هذه الحوادث إلى سوء تركيب تجهيزات التدفئة وتسخين الماء من طرف أشخاص غير مؤهلين. إلى جانب غياب الصيانة وعمليات المراقبة الدورية، والتأكد من وجود منافذ للتهوية”.

كما أشار عاشور فاروق، إلى أن الإلتزام بهذه الإرشادات سيسمح بتفادي وقوع مزيد من الخسائر في الأرواح. مشدّدا على أهمية وضرورة تشجيع المواطنين لاقتناء الجهاز الكاشف عن تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون والحصول على شهادة المطابقة لدى اقتناء أي جهاز جديد لوضع حد لحوادث الإختناقات التي أودت بحياة عائلات بأكملها”.

وأكد ذات المتحدث، أن مصالح الحماية المدنية تواصل مجهوداتها وحملاتها التوعوية بتقديم توجيهات ونصائح حول استعمال تجهيزات التدفئة وتسخين الماء لفائدة تلامذة المؤسسات التربوية وطلبة الجامعات ومنتسبي مراكز التكوين المهني. بالإضافة إلى تنظيم قوافل تحسيسية عبر مختلف ولايات الوطن بالتنسيق مع مختلف الشركاء. بغرض رفع درجة الوعي من مخاطر تسرب غاز أكسيد الكربون.

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