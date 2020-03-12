وفاة 11 شخصاً في حوادث المرور وإختناقاً بالغاز خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية 3294 تدخل، في عــدة مناطق من الوطن، وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من المواطنين، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، شملت هذه التدخلات، مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور والحوادث المنزلية والإجلاء الصحي وإخمـاد الحرائق والأجهزة الأمنية.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، على إثر 4 حوادث مرور تسببت في وفاة 8 أشخاص، وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

تم التكفل بالضحايا في عين المكان، وتحويلهم إلى القطاعات الصحية من طرف أعوان الحماية المدنية.

وسجلت أثقل حصيلة لحوادث المرور، بولاية البيض، بوفاة 5 أشخاص، على إثر إصطدام بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 6 ببلدية الخيثر.

للإشارة، تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية تيبازة، من أجل نقل إلى مستشفى شرشال، 3 أفراد من عائلة واحدة متوفيين داخل مسكن وظيفي الكائن بمحكمة شرشال، وهذا إثر تسرب غاز أحادي الكربون الخطير من سخان ماء.

و يتعلق الأمر بالأب 30 سنة، وكيل جمهورية مساعد، والأم 28 سنة والطفل سنتين.

وتم نقل الضحايا إلى المستشفى المحلي، حسب ذات البيان.