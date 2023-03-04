وفاة 11 شخصا اختناقا وفي حوادث المرور خلال يومين

توفي 3 أشخاص وأصيب 277 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، على إثر 259 حادث مرور، وقع عبر عدة ولايات من الوطن، خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية اليوم السبت، تسبب استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون، في وفاة 8 أشخاص خلال نفس الفترة.

كما تم إنقاذ وإسعاف 27 شخصا، لديهم بداية اختناق جراء إستنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون بعدة ولايات.

فيما تم إخماد 4 حرائق حضرية، صناعية ومختلفة على مستوى ولايات المغير، البليدة، قسنطينة وإليزي.

وخلفت هذه الحرائق وفاة شخص على إثر حريق نشب بغرفة داخل مطعم مغلق في ولاية البليدة.