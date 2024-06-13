وفاة 11 شخصا في الحوادث خلال أسبوع

لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب 453 آخرون بجروح إثر 392 حادث مرور جسماني سجل بالمناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 10 جوان الجاري.

وحسب بيان لمصالح الأمن الوطني، اليوم الخميس، فإنه ومقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ(+3) حادث. وانخفاض في عدد الجرحى قدر بـ(-35)، مع ارتفاع في عدد الوفيات بـ(+1).

وتعود أسباب هذه الحوادث بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95 بالمائة. نتيجة عدم احترام قانون المرور، وعدم التقيد بمسافة الأمان، والإفراط في السرعة.

بالإضافة إلى الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، وكذا أسباب أخرى متعلقة بالمركبة، حسب ذات المصالح.