وفاة 11 شخصا في الحوادث خلال يوم واحد!

لقي 11 شخصا حتفهم، وأصيب 197 آخرين، في عدة حوادث مرور وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 3264 تدخل، بمعدل تدخل كل 26 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت ذات المصالح 145 تدخل، حيث خلفت هذه التدخلات 197 جريح و11 وفاة.

أما بالنسبة لحوادث الإختناق بالغاز، فقد سجلت ذات المصالح، 3 تدخلات، تم خلالها إسعاف 7 أشخاص. فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.