وفاة 11 شخصا في حوادث المرور خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

لقي 11 شخصا حتفهم فيما أصيب 250 آخرون بجروح في حوادث مرور سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عبر مناطق مختلفة من التراب الوطني.

وأفاد بيان للحماية المدنية، اليوم الأحد، أن وحداتها سجلت 197 تدخلًا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. أسفرت عن وفاة 11 شخصا وإصابة 250 آخرين بجروح.

وفيما يتعلق بحوادث الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون أعلن المصدر ذاته أنه تم تسجيل 3 تدخلات. تم خلالهما اسعاف 9 أشخاص.

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