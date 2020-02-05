وفاة 11 شخصا في حوادث المرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة

لقي 11 شخصا حتفهم، وأصيب 33 آخرون، في 8 حوادث مرور وقعت خلال الـ24ساعة الأخيرة، بمختلف مناطق الوطن.

وحسب حصيلة أوردتها مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، سجلت أثقل حصيلة في سوق أهراس، بوفاة 7 أشخاص وإصابة 20 آخرين بجروح.

ووقع الحادث إثر إنقلاب حافلة لنقل المسافرين تشغل خط سوق أهراس وعنابة، على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى بولحرش ببلدية مشروحة.

ومن ناحية أخرى، تدخلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة، لأجل تقديم الاسعافات الأولية لـ5 أشخاص مختنقين بغاز أحادي الكربون المنبعث من وسائل التدفئة، بسطيف وباتنة.

وتم التكفل بالمصابين في عين المكان، ونقلهم في حالة مستقرة إلى المستشفيات المحلية.

للإشارة، تدخلت عناصر الحماية المدنية ببومرداس، لتحويل 35 تلميذا سجل عندهم بداية إختناق، إثر إستنشاقهم مادة الكافور بمتوسطتي ابن باديس والزرزور.

وقدمت للمصابين، الإسعافات الضرورية، وتم تحويلهم إلى القطاع الصحي المحلي.