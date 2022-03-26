وفاة 11 شخصا في حوادث المرور خلال الـ48 ساعة الأخيرة

لقي 11 شخصا حتفهم و أصيب 316 آخرون بجروح، إثر حوادث مرور سجلت خلال الـ48 ساعة بعدة ولايات من الوطن.

و في بيان لمصالح الحماية المدنية اليوم السبت، فقد تم إسعاف 11 شخصا أصيبوا باختناق.

وهذا جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة وسخانات المياه داخل منازلهم،

بكل من المدية 6 أشخاص، النعامة و تيبازة شخصين، المسيلة بشخص.

كما تدخلت الحماية المدنية من أجل إخماد 7 حرائق حضرية وصناعية ومختلفة بكل من ولاية: الجزائر، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، تيارت وبشار.

وخلفت هذه الحرائق إصابة 3 أشخاص بجروح و إصابة 4 آخرين بصدمة على إثر حريق شب بمدخل النفق على مستوى الطريق السيار شفة

اتجاه المدية تم التكفل بالضحايا.

ومن جهة أخرى -يضيف نفس البيان- تدخلت مصالح الحماية المدنية بتيارت على إثر تسرب لغاز البوتان متبوع بانفجار داخل مسكن المتواجد بحي مزقيدة واد طنبة ببلدية و دائرة تيارت.

حيث أدى هذا الانفجار إلى إصابة شخصين بحروق مختلفة تم إسعافهم.

طالع أيضا:

وفاة 46 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع