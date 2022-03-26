وفاة 11 شخصا في حوادث المرور خلال الـ48 ساعة الأخيرة
لقي 11 شخصا حتفهم و أصيب 316 آخرون بجروح، إثر حوادث مرور سجلت خلال الـ48 ساعة بعدة ولايات من الوطن.
و في بيان لمصالح الحماية المدنية اليوم السبت، فقد تم إسعاف 11 شخصا أصيبوا باختناق.
وهذا جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة وسخانات المياه داخل منازلهم،
بكل من المدية 6 أشخاص، النعامة و تيبازة شخصين، المسيلة بشخص.
كما تدخلت الحماية المدنية من أجل إخماد 7 حرائق حضرية وصناعية ومختلفة بكل من ولاية: الجزائر، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، تيارت وبشار.
وخلفت هذه الحرائق إصابة 3 أشخاص بجروح و إصابة 4 آخرين بصدمة على إثر حريق شب بمدخل النفق على مستوى الطريق السيار شفة
اتجاه المدية تم التكفل بالضحايا.
ومن جهة أخرى -يضيف نفس البيان- تدخلت مصالح الحماية المدنية بتيارت على إثر تسرب لغاز البوتان متبوع بانفجار داخل مسكن المتواجد بحي مزقيدة واد طنبة ببلدية و دائرة تيارت.
حيث أدى هذا الانفجار إلى إصابة شخصين بحروق مختلفة تم إسعافهم.
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وفاة 46 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع
كما لقي 46 شخصا حتفهم و أصيب 1094 آخرين في حوادث مرور، وقعت في مناطق متفرقة من ولايات الوطن خلال أسبوع.
وفي حصيلة أسبوعية للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد تم تسجيل خلال الفترة الممتدة ما بين 13الى 19 من الشهر الجاري 23907 تدخل.
وفي سياق حوادث المرور قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1683 تـدخـل من أجل 940 حادث مرور
أدت إلى وفاة 46 شخص و جرح 1094 آخرين تم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الإستشفائية.
في حين سجلت أثقل حصـيلة في ولاية تبسة بوفاة 6 أشخاص في مكان الحادث و جرح 46 آخرين تم إسعافهم.
و تحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 24 حوادث مرور .
كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1116 تدخلا سمحت بإخـــماد 754 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.
أهمها في ولاية الجزائر حيث سجلت 67 تدخل على إثر 37 حريق.
بالإضافة الى ذالك قامت وحدات الحماية في مجال العمليات المختلفة بـ 7804 تدخـل فـي نفس الفترة
لتغطية 6935 عملية إسعاف و إنقاذ 509 شخص من الخطر.