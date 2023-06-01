وفاة 11 شخصا في حوادث المرور خلال يوم واحد!

لقي 11 شخصا حتفهم، وأصيب 134 آخرون بجروح في حوادث مرور سجلت عبر عدة ولايات من الوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، سجلت أثقل حصيلة بولاية تقرت بوفاة 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح.

متبوعة بولاية سعيدة التي سجلت وفاة 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين بجروح في اصطدام بين سيارتين.

وفيما يخص التقلبات الجوية الأخيرة، قامت وحدات الحماية المدنية بكل من بومرداس وقالمة وسكيكدة بعدة عمليات امتصاص للمياه.

كما تم خلال نفس الفترة إنقاذ 11 شخصا كانوا في حالة خطر وإخراج 8 مركبات محاصرة بمياه الأمطار بولاية بومرداس.