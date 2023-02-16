وفاة 11 شخصا في حوادث المرور خلال يوم

لقي 11 شخصا حتفهم، وأصيب 149 آخرون بجروح إثر حوادث المرور وقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بعدة مناطق من البلاد.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، سجلت أثقل حصيلة بولاية تلمسان.

أين توفي 4 أشخاص في اصطدام وقع بين سيارتين على مستوى الطريق الولائي رقم 107 ببلدية سيدي الجيلالي.

كما سجلت ذات المصالح وفاة شخص اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفئة داخل منزله بأم البواقي.

ليصل بذلك العدد إلى 83 حالة وفاة اختناقا بغاز أحادي الكربون منذ الفاتح جانفي المنصرم.