وفاة 11 شخصا في حوادث المرور خلال 24 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية 2412 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد تم تسجيل خلال نفس الفترة، 173 تدخل من أجل عدة حوادث المرور.

وخلفت هذه الحوادث، وفاة 11 شخصا، وإصابة 205 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة في باقي الحوادث المرور.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للجرحى في مكان الحوادث ثم تحويلهم إلى المستشفيات المحلية.

وتم تسجيل أثقل حصيلة لحوادث المرور، على مستوى ولاية إليزي بوفاة 4 أشخاص على اثر اصطدام سيارة بجمل وشاحنة نصف مقطورة.

كما تدخل أيضا اعوان الحماية المدنية من اأجل تقديم الإسعافات الأولية لـ18 اشخاص مختنقين جراء استنشاقهم لغاز أحادي الكربون.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت وحدات الحماية المدنية بـ53 عمليات تحسيسية عبر 6 ولايات.

بالإضافة إلى القيام بـ53 عملية تعقيم عبر 08 ولايات، عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية، لهاتين العمليتين 217 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، و47 سيارة إسعاف و23 شاحنة إطفاء.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية، من أجل إطفاء 6 حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولايات جيجل والشلف والمسيلة وتبسة والبويرة والمدية.

ولم تخلف هذه الحرائق، أي ضحايا بشرية،وتمكنت إسعافات الحماية من السيطرة على هذه الحرائق ومنع انتشارها إلى باقي الأماكن المجاورة.

وأشار البيان، إلى إن الحماية المدنية لولاية وهران، قد تدخلت خلال نفس الفترة، على إثر إنهيار أرضية مطبخ بالطابق الأول لبناية.

وتم تسجيل اصابة شخص بجروح تم إسعافه في عين المكان من طرف فرق الحماية المدنية ثم تحويله الى المستشفى المحلي .