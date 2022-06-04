وفاة 11 شخصا في حوادث المرور خلال 48 ساعة
لقي 11 شخصا حتفهم و أصيب 357 أخرون في حوادث مرور، شهدتها عدة ولايات من الوطن خلال الـ48 ساعة الأخيرة.
و حسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية اليوم السبت، فقد تدخلت ذات المصالح من جهة أخرى خلال نفس الفترة من أجل إخماد 6 حرائق حضرية ومختلفة بولايات الجزائر وقالمة و ميلة و تيميمون مع عدم تسجيل أي ضحايا بشرية.
كما تدخلت وحدات الغطس التابعة للحماية المدنية من أجل انتشال 3 اشخاص لقوا حتفهم غرقا، الأول (26 سنة).
وهذا على مستوى شاطئ غربوز الصغير ببلدية حجرة النص بشرشال والاثنين الآخرين (14 سنة و 80 سنة ) بمجمعات مائية بكل من ولايتي المدية ووهران .
بالمقابل وبولاية المدية انتشلت وحدات الحماية المدنية خلال ذات الفترة شخصين توفيا داخل بئر متواجدة بالمكان المسمى منطقة الطراش ببلدية بعطة بدائرة العمايرية.
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كما لقي 20 شخصا حتفهم وأصيب 419 أخرين، في حوادث مرور وقعت خلال 48 ساعة الاخيرة، بمناطق مختلفة من ولايات الوطن.
وفي بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد سجلت وحدات الحماية خلال الفترة الممتدة ما بين 26 الى 28 من الشهر الجاري 5047 تدخل في مناطق مختلفة من الوطن.
وفي سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 310 تدخل على إثر عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات،
خلفت هذه الأخيرة 20 وفيات و إصابة 419 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة.
حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان و تحويلهم الى المستشفيات المحلية من قبل إسعافات الحماية.
كما قامت وحدتنا بإخماد 8 حرائق حضرية، صناعية و مختلفة في كل من ولايات تيزي وزو، سطيف، الطارف، تمنراست، البويرة، الجلفة، مستغانم و البليدة.
أين أدت هذه الحرائق الى اصابة امرأة بصدمة بولاية تيزي وزو، كذلك اصابة شخص بصدمة بولاية سطيف ، وشخص بجروح و 3 اخرين بصدمة بولاية الطارف.
و بداية اختناق لشخص جراء الدخان بولاية البليدة تم التكفل بالضحايا في عين المكان و نقلهم الى المؤسسات الاستشفائية.
كما ان التدخل السريع لذات المصالح سمح من حصر هذه الحرائق و منع انتشارها الى أماكن مجاورة.
الى جانب هذا، قام غطاسو الحماية المدنية بانتشال جثتي متوفيين غرقا بكل من ولاية وهران
انتشال مراهق يبلغ من العمر 16 سنة
متوفي بشاطئ المنظر الجميل بلدية عين الترك.حيث تم تحويل الضحية الى المستشفى المحلي.
بينما ولاية مستغانم فقد تدخل غطاسو الحماية المدنية، من أجل انتشال جثة شاب
يبلغ من العمر 19 سنة متوفي غرقا بشاطئ سيدي محجوب بلدية مستغانم.
للعلم ان الضحية كان مفقودا منذ تاريخ 22 ماي 2022 ، حيث تم نقل الضحية الى القطاع الصحي الجواري.