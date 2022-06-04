وفاة 11 شخصا في حوادث المرور خلال 48 ساعة

لقي 11 شخصا حتفهم و أصيب 357 أخرون في حوادث مرور، شهدتها عدة ولايات من الوطن خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

و حسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية اليوم السبت، فقد تدخلت ذات المصالح من جهة أخرى خلال نفس الفترة من أجل إخماد 6 حرائق حضرية ومختلفة بولايات الجزائر وقالمة و ميلة و تيميمون مع عدم تسجيل أي ضحايا بشرية.

كما تدخلت وحدات الغطس التابعة للحماية المدنية من أجل انتشال 3 اشخاص لقوا حتفهم غرقا، الأول (26 سنة).

وهذا على مستوى شاطئ غربوز الصغير ببلدية حجرة النص بشرشال والاثنين الآخرين (14 سنة و 80 سنة ) بمجمعات مائية بكل من ولايتي المدية ووهران .

بالمقابل وبولاية المدية انتشلت وحدات الحماية المدنية خلال ذات الفترة شخصين توفيا داخل بئر متواجدة بالمكان المسمى منطقة الطراش ببلدية بعطة بدائرة العمايرية.

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