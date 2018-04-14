توفي 11 شخصا وأصيب 42 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في 14 حادث مرور خلال 48 ساعة الماضية عبر طرقات الوطن.

وأفاد بيان للمديرية العامة للحماية المدنية صباح اليوم السبت، أنّ أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية المدية بوفاة شخص.

بالإضافة إلى إصابة 10 آخرين بجروح على إثر حادثي مرور.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية لـ 07 أشخاص إختنقوا جراء إستنشاق غاز أكسيد الكربون.

المنبعث من وسائل التدفئة على مستوى ولاية سطيف والبيض.

للإشارة، فإنه خلال 48 ساعة الماضية سجلت وحدات الحماية المدنية 4613 تدخل.

وهذا في عـدّة مناطق مختلفة من الوطن شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية.