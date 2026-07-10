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وفاة 11 شخصا في حوادث المرور والغرق خلال يوم

بقلم نادية بن طاهر
وفاة 11 شخصا في حوادث المرور والغرق خلال يوم
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لقي 11 شخصًا حتفهم في حوادث المرور والغرق خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث سجلت مصالح الحماية المدنية 7 وفيات عبر الطرقات، بالإضافة إلى 4 حالات وفاة غرقًا.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، جاءت هذه الحصيلة المأساوية إثر تسجيل إجمالي 4519 تدخلًا ميدانيًا لمصالح الحماية المدنية، بمعدل بلغ تدخلًا واحدًا كل 19 ثانية عبر تراب الوطن.

وفي تفاصيل حوادث المرور، نفذت وحدات الإسعاف 284 تدخلًا عبر شبكة الطرقات. أسفرت إلى جانب الوفيات السبعة عن تسجيل 281 جريحًا تم إسعافهم ونقلهم للمستشفيات.

أما بخصوص حوادث الغرق، فقد أحصت حراسة الشواطئ 719 تدخلًا. نجحت خلالها فرق الإنقاذ في إجلاء وإنقاذ 497 شخصًا من موت محقق.

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