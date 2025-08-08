وفاة 11 شخصا في حوادث المرور والغرق خلال يوم!

كشفت مصالح الحماية المدنية عن حصيلة تدخلاتها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث سجلت فرقها أكثر من 4000 تدخل بمعدل تدخّل كل 21 ثانية عبر مختلف أنحاء الوطن.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت فرق الإنقاذ 258 تدخلاً من أجل حوادث المرور. والتي خلفت وفاة 8 أشخاص وإصابة 342 آخرين بجروح مختلفة.

وفيما يخص حوادث الغرق، تدخلت مصالح الحماية المدنية 799 مرة لإنقاذ أشخاص من الغرق. حيث تمكنت من إنقاذ 564 شخصًا. فيما تم تسجيل وفاة 3 أشخاص.