وفاة 11 شخصا وإصابة 150 آخرين بجروح في حوادث مرور خلال يوم واحد

تمكنت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة من تسجيل وفاة 11 شخصا في حوادث مرور خلال يوم واحد.

وحسب بيان، لذات المصالح، فقد قامن وحدات الحماية المدنية بـ 2884 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن.

وأضاف البيان، أن وحدات الحماية المدنية قامت بـ 144 تدخل من أجل عدة حوادث المرور عبر عدة ولايات.

وخلفت هذه الحوادث وفاة 11 شخصا وإصابة 150 أخرين بجروح مختلفة و متفاوتة الخطورة، تم إسعافهم في مكان الحوادث.

وأثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية تمنراست بـ 03 وفيات و 07 جرحى في حادثي مرور وقع ببلديتي تمنراست وسيلات.

أما في ما يخص جهاز حراسة الشواطئ و الاستجمام، قام أعوان الحراسة ب 166 تدخل ما سمح بإنقاذ 105 شخص من الغرق.