وفاة 11 شخصا ونقل أزيد من 5 آلاف للمستشفيات بسبب موجة الحر في اليابان

أعلنت اليابان اليوم الثلاثاء، عن وفاة 11 شخصا ونقل 5 آلاف و666 آخرين إلى المستشفيات بسبب موجة الحر التي تعيشها البلاد الأسبوع الأخير.

وكشف وكالة مكافحة الحرائق والكوارث، عن ارتفاع عدد الأشخاص المتأثرين بدرجات الحرارة والذين نُقلوا إلى المستشفى إلى ثلاثة أضعاف عن الأسبوع السابق.

وحسب ما نقلته وكالة أنباء “كيودوو”، فإن المتأثرين بارتفاع درجات الحرارة تزيد أعمارهم عن 65 عاما، ويمثلون 52.6 بالمائة من إجمالي المصابين لحد الأن.

بينما المنقولين للمستشفى 119 شخصا ظهرت عليهم أعراض حادة تتطلب إبقاهم لثلاثة أسابيع للعلاج بالمستشفيات.

ويذكر أن درجات الحرارة فاقت 35 درجة مئوية إلى غاية 37، و تعد أكثر بكثير من معدلات الحرارة في اليابان.