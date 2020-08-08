وفاة 11 شخص غرقا وإتلاف 1500 هكتار بسبب الحرائق في يومين

سجلت وحدات الحماية المدنية في اليومين الأخيرين، وفاة 11 شخصا غرقا في البحر والمجمّعات المائية مع تلف أكثر من 1500 هكتار من الغطاء النباتي بسبب الحرائق.

وأكدت مصالح الحماية المدنية في بيانها بأن 11 شخصا توفوا غرقا، منهم 9 وفيات في البحر على مستوى ولايات سكيكدة بـوفاتين، وهران، بجاية، عين تموشنت، الجزائر، بومرداس، مستغانم وتلمسان.

بالإضافة إلى تسجيل غريقين في المجمعات المائية عبر كل من ولايتي البليدة وبرج بوعريريج.

وفي مجال إخماد الحرائق، فقد تم تسجيل 65 حريقا، منها 23 حريقا في الغابات، 12 حريقا في الأدغال، 16 حريقا مسّت الأحراش والحشائش و 14 حريقا أتت على محاصيل زراعية مختلفة.

وقد نجم عن هذه الحرائق خسارة 1502 هكتار من الغطاء النباتي، تمثلت في 514 هكتار من الغابات، 338 هكتار من الأدغال و 650 هكتار من الحشائش، 7350 حزمة تبن و 878 شجرة مثمرة.