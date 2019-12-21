وفاة 11 شخص في حوادث المرور خلال اليومين الأخيرين

سجلت وحدات الحماية المدنية 4802 تدخل في عــدة مناطق من الوطن، خلال الفترة الممتدة ما بين 19 و21 ديسمبر 2019.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم السبت، تدخلت ذات المصالح، خلال نفس الفترة لأجل عدة حوادث مرور، تسببت في وفاة 11 شخص وإصابة 35 آخرين.

وتم تسجيل أثقل حصيلة، على مستوى ولاية تيزي وزو بـحادثي مرور، خلفا وفاة 5 أشخاص واصابة 29 آخرين بجروح إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين، بواد فالي وإنقلاب سيارة في منحدر ببلدية بوغني.

ومن جهة أخرى، تم الاستنجاد بعناصر الحماية المدنية للتدخل من أجل 22 شخص مختنقين بغاز أحادي اكسيد الكربون الخطير، المنبعث من أجهزة التدفئة ومسخنات الحمام داخل منازلهم.

وشملت هذه التدخلات كل من ولايات، النعامة، والمدية وعين الدفلى وتسمسيلت وغليزان.

تم التكفل بالضحايا، ونقلهم في حالة مقبولة إلى المستشفيات.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إخماد 6 حرائق حضرية صناعية ومختلفة بكل من ولايات: أم البواقي وتيزي وزو وتبسة وعين الدفلى والبليدة والوادي.

وأدت هذه الحرائق الى إصابة 9 أشخاص بصعوبة في التنفس، جراء استنشاقهم الدخان بولاية أم البواقي، وشخص له بداية اختناق في تبسة.

تم تقديم الإسعافات الضرورية للضحايا، ثم نقلهم إلى القطاع الصحي.

للتذكير، دخلت وحدات الحماية المدنية لولاية تيبازة اليوم السبت، على الساعة الـ6 صباحا، من أجل إخماد حريق غابة هام الذي يهدد 3 دواوير وهي: دوار البرنوس، وايروانو ومهابة ببلدية قورايا.

وتم تجنيد 24 شاحنة لإخماد الحرائق، بالإضافة إلى وضع امكانيات بشرية معتبرة للقضاء على الحريق.

وتم تدعيم الفرق المتدخلة من وحدات الحماية المدنية لولايات عين الدفلى والشلف والبليدة، وكذا الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للدار البيضاء.3

وأضاف ذات البيان، أن عملية إخماد ومحاصرة الحريق جارية.