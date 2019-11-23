وفاة 12 شخصاً جراء حوادث المرور والإختناق بالغاز في ظرف 48 ساعة

لقي 8 أشخاص حتفهم، وأصيب 42 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في 10 حوادث مرور، بعدة ولايات من الوطن، خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، توفي 3 أشخاص آخرين متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون، في العاصمة، وشخص آخر بالمسيلة.

كما قامت ذات المصالح، بنقل شخص يبلغ من العمر 67 سنة، توفي جراء إستنشاق الدخان الكثيف على إثر حريق شب بعمارة.

للتذكير، قدمت مصالح الحماية المدنية، الإسعافات الأولوية، لـ67 شخصا، جراء إستنشاقهم لغاز أحادي الكربون، المنبعث من أجهزة التدفئة ومسخنات الحمام.

وتمت عمليات الإسعاف بكل من ولايات باتنة وسيدي بلعباس وبرج بوعريريج والمدية وبومرداس والبيض وأم البواقي وغليزان وسطيف، يضيف البيان.